Реклама
Прямой эфир
Политика
В Крыму сообщили об изменении статуса Азовского моря
Мир
Байден заявил о готовности США защищать Тайвань
Мир
Российские саперы начали разминирование «Азовстали»
Экономика
ЦБ опроверг данные о закупке валюты для сдерживания укрепления рубля
Армия
Силы ПВО предотвратили провокацию со стороны ВСУ в Курской области
Мир
Батарея «Гиацинт-С» уничтожила украинское подразделение американских гаубиц
Мир
В Финляндии назвали решение страны вступить в НАТО продуманным и подготовленным
Армия
Минобороны опубликовало кадры допроса пленных боевиков ВСУ
Мир
Журналист Fox News указал на движение США в сторону тирании
Мир
Британцам предрекли «топливную нищету»
Экономика
Источники сообщили о планах Levi's уйти с российского рынка
Сюжет:

Росгвардейцы разминировали мост в Харьковской области

Росгвардейцы разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Росгвардии разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая, в пресс-службе ведомства.

Охотно сверю: Росгвардия инициировала ужесточение правил оборота оружия
Последнее слово в выдаче лицензии оставят за спецслужбами

«Военнослужащие Росгвардии в ходе инженерной разведки железнодорожного моста в Харьковской области обнаружили участки, заминированные противотанковыми минами ТМ-62», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечается, что националисты установили мины на подъездах к мосту. Все опасные находки были на боевом взводе, взрыватели замаскированы.

Реклама

Саперы Росгвардии извлекли мины и передали их на уничтожение.

17 мая пресс-служба Росгвардии сообщила, что спецназ ведомства уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику противника в Харьковской области. Российские спецназовцы передали координаты цели артиллерийскому расчету для нанесения огневого поражения. В результате было уничтожено около десяти человек и два БМП.

В тот же день Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая стремились перейти в контратаку.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022