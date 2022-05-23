Росгвардейцы разминировали мост в Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая, в пресс-службе ведомства.

«Военнослужащие Росгвардии в ходе инженерной разведки железнодорожного моста в Харьковской области обнаружили участки, заминированные противотанковыми минами ТМ-62», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечается, что националисты установили мины на подъездах к мосту. Все опасные находки были на боевом взводе, взрыватели замаскированы.

Реклама

Саперы Росгвардии извлекли мины и передали их на уничтожение.

17 мая пресс-служба Росгвардии сообщила, что спецназ ведомства уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику противника в Харьковской области. Российские спецназовцы передали координаты цели артиллерийскому расчету для нанесения огневого поражения. В результате было уничтожено около десяти человек и два БМП.

В тот же день Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая стремились перейти в контратаку.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».