Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом

Спецназ Росгвардии уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику противника в Харьковской области. Об этом 17 мая заявила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что поисковая группа спецназа Росгвардии проводила разведывательно-засадные действия в одном из населенных пунктов региона. Разведка обнаружила перемещение бронегруппы противника.

«Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росгвардейцев по флангу. Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя. В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30», — сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что российские спецназовцы передали координаты цели артиллерийскому расчету для нанесения огневого поражения. В результате было уничтожено около десяти человек и два БМП.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая стремились перейти в контратаку.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».