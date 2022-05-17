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Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Спецназ Росгвардии уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику противника в Харьковской области. Об этом 17 мая заявила пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что поисковая группа спецназа Росгвардии проводила разведывательно-засадные действия в одном из населенных пунктов региона. Разведка обнаружила перемещение бронегруппы противника.

«Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росгвардейцев по флангу. Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя. В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30», — сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что российские спецназовцы передали координаты цели артиллерийскому расчету для нанесения огневого поражения. В результате было уничтожено около десяти человек и два БМП.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая стремились перейти в контратаку.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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