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Минобороны РФ показало кадры пресечения попытки контратаки ВСУ

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая стремились перейти в контратаку.

В опубликованном 17 мая ролике есть кадры с борта беспилотника, который летает над сельской местностью. Продемонстрированы попадания артиллерии по украинским танкам и боевым машинам пехоты (БМП). Кроме того, можно увидеть результаты огневого поражения: украинская бронетехника, сгоревшая дотла, танк с оторванной башней после взрыва боекомплекта.

«14 мая российские военнослужащие на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований, нанеся националистам урон в живой силе и бронетехнике. В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП», — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны РФ добавили, что подразделениями ВС РФ были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, безвозвратные потери противника в живой силе составили около 100 боевиков.

Отмечается, что выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке были засечены дронами и средствами технической разведки.

По бронетехнике наносились удары беспилотниками, вела огонь артиллерия, также российские военные вели встречный огонь из танков и БМП. Украинские войска были обращены в бегство, заключили в ведомстве.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что вечером 16 мая началась сдача в плен заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевиков. Отмечается, что среди них 51 тяжелораненый.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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