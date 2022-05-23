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Российские саперы начали разминирование «Азовстали»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Видео показало Минобороны РФ 23 мая.

«Саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, которыми националисты минировали весь периметр предприятия и строения на его территории. Также саперами обезвреживаются неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение представляющее опасность», — рассказали в ведомстве.

Всего за двое суток было уничтожено уже более 100 взрывоопасных предметов. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

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21 мая корреспондент «Известий» Роман Польшаков первым побывал на территории завода и показал, как проходит его разминирование. Он также спустился в подвал комбината и отметил большую глубину, на которой находятся технические помещения завода.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

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