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Журналист «Известий» показал разминирование пляжей Мариуполя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На пляже недалеко от порта Мариуполя в настоящее время проводится разминирование. Кадры работы саперов 23 мая показал корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов.

По его словам, что по этому пляжу лучше идти след в след по проторенной дорожке. По словам саперов, эту территорию не минировали, но в песке много неразорвавшихся снарядов.

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«Мин противопехотных не очень много, но огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Но в других местах — на территории порта, «Азовстали» — украинские боевики оставляли самые неожиданные сюрпризы», — рассказал журналист.

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Во время съемки один их саперов обнаружил подозрительный предмет, группа ушла в укрытие, а на пляже установили красный флажок. Оказалось, что обнаружен неразорвавшийся снаряд.

Как отметили саперы, разминирование прошло результативно, но остались осколки.

«Это не страшно, они будут собраны. Людей не пускают на территорию», — сказали специалисты.

Всего во время работы съемочной группы были уничтожены три противопехотные мины. Людей на территорию пока не пускают.

Ранее в понедельник «Известия» показали процесс разминирования «Азовстали». На территории предприятия находят неразорвавшиеся снаряды, растяжки, противопехотные мины. Специалисты из России и Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают исследование местности.

В результате тяжелых боев, проходивших на территории завода, разрушены административные здания. Ловушки, оставленные боевиками, могут быть в развалинах, зданиях, траве или присыпаны камнями на дорогах.

Сейчас на территории комбината работают сотни саперов из России и ДНР. На очистку периметра «Азовстали», по предварительным данным, уйдет около двух недель. Сколько времени потребуется на прочесывание всех 11 га с учетом цехов, бункеров и подземных ходов, сказать сложно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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