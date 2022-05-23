«Известия» показали процесс разминирования «Азовстали»
Российские военные находят на территории освобожденного комбината «Азовсталь» неразорвавшиеся снаряды, растяжки, противопехотные мины. Специалисты из России и Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают исследование местности. Кадры работы саперов показал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.
На месте, где нашли взрывоопасный объект, ставят флажок-обозначение. Затем мину, радиус поражения которой достигает 16 м, уничтожают накладным зарядом.
В результате тяжелых боев, проходивших на территории завода, разрушены административные здания. Ловушки, оставленные боевиками, могут быть в развалинах, зданиях, траве или присыпаны камнями на дорогах.
Первой выдвигается инженерная машина, которая образует проходы в минных полях.
«Объем работы большой, противник устанавливал свои минные поля. При блокировании противника мы тоже устанавливали противопехотные минные поля. Предстоит не менее двух недель работы», — рассказал военнослужащий ВСУ РФ с позывным «Бабай».
Сейчас на территории комбината работают сотни саперов из России и ДНР. На очистку периметра «Азовстали», по предварительным данным, уйдет около двух недель, сколько времени потребуется на прочесывание всех 11 га с учетом цехов, бункеров и подземных ходов, пока сказать сложно.
Накануне Роман Польшаков показал, как последние украинские боевики, находившиеся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Журналист предоставил съемки последней партии боевиков, покинувших территорию завода. Среди них и командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волынский.
20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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