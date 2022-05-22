«Известия» показали последних вышедших с «Азовстали» боевиков

Последние украинские боевики, находившиеся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Одним из первых в бывшем укрепрайоне националистов 21 мая побывал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Сложно поверить, что можно так просто попасть на территорию завода. Хотя безопасным это место называть еще рано. Ведь кое-где до сих пор можно встретить заложенные мины. Саперы уже начали работать по секторам. Им предстоит произвести разминирование большой территории, на которой прятались националисты.

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Журналист предоставил съемки последней партии боевиков, покинувших «Азовсталь». Среди них и командир 36-й бригады ВСУ, в миру известный как Сергей Волынский. Он сообщает, что все люди с территории завода выходят, среди них есть и иностранцы.

Националисты выглядят здоровыми и опрятными. На теле у многих набиты нацистские символы. У кого-то на руке даже изображен портрет осужденного и покончившего с собой в камере СИЗО националиста Тесака.

Права сдавшихся в плен будут соблюдаться российской стороной в соответствии со всеми международными конвенциями.

21 мая корреспондент «Известий» спустился в подземелье «Азовстали». Корреспондент запечатлел на видео, как выглядят бункеры завода, в которых на протяжении месяца находились сложившие оружие боевики националистической группировки «Азов» (в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела).

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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