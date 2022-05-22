Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

«Известия» показали последних вышедших с «Азовстали» боевиков

0
Последние вышедшие с «Азовстали» боевики
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последние украинские боевики, находившиеся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Одним из первых в бывшем укрепрайоне националистов 21 мая побывал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Сложно поверить, что можно так просто попасть на территорию завода. Хотя безопасным это место называть еще рано. Ведь кое-где до сих пор можно встретить заложенные мины. Саперы уже начали работать по секторам. Им предстоит произвести разминирование большой территории, на которой прятались националисты.

Реклама
«Азовсталь» полностью освобождена. Спецоперация в Донбассе 21 мая
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Журналист предоставил съемки последней партии боевиков, покинувших «Азовсталь». Среди них и командир 36-й бригады ВСУ, в миру известный как Сергей Волынский. Он сообщает, что все люди с территории завода выходят, среди них есть и иностранцы.

Националисты выглядят здоровыми и опрятными. На теле у многих набиты нацистские символы. У кого-то на руке даже изображен портрет осужденного и покончившего с собой в камере СИЗО националиста Тесака.

Права сдавшихся в плен будут соблюдаться российской стороной в соответствии со всеми международными конвенциями.

21 мая корреспондент «Известий» спустился в подземелье «Азовстали». Корреспондент запечатлел на видео, как выглядят бункеры завода, в которых на протяжении месяца находились сложившие оружие боевики националистической группировки «Азов» (в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела).

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022