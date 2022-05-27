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Мэр Днепра раскритиковал информационную политику Киева и оскорбил Арестовича

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Фото: Дніпропетровська міська рада
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Мэр украинского города Днепр Борис Филатов раскритиковал информационную политику Киева и оскорбил советника главы офиса президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

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В своем Telegram-канале Филатов отметил, что несколько недель назад Арестович убеждал людей в том, что боевые действия на Украине «скоро закончатся», а потом назвал ситуацию аховой.

Мэр Днепра также обратился к киевским властям с вопросом о том, не предупреждал ли он их, что информационная политика действующего режима — это «полное гуано».

25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе «чрезвычайно плоха» для украинских войск. Министр подчеркнул, что ситуация может ухудшиться, если Украина не получит от западных стран ракетного вооружения. Он попросил западные страны передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) «как можно скорее».

11 мая экс-депутата Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Киев поставил задачу Службе безопасности Украины (СБУ) «отработать» публично критикующих президента страны Владимира Зеленского или командования украинских войск. По словам Кивы, людей запугивают уголовными делами по государственной измене, а военных заставляют молчать, угрожая трибуналом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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