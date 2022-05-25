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Глава МИД Украины назвал «чрезвычайно плохой» ситуацию в Донбассе для ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба заявил о «чрезвычайно плохой» ситуации для ВСУ в Донбассе
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Ситуация в Донбассе «чрезвычайно плоха» для украинских войск. Об этом в среду, 25 мая, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все», трансляция которого велась на странице МИД Украины в соцсетях.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор Сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Министр подчеркнул, что ситуация может ухудшиться, если Украина не получит от западных стран ракетного вооружения. Он попросил западные страны передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) «как можно скорее».

Ранее в этот день представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что подразделения республики взяли под контроль поселок Тошковка в Попаснянском районе.

24 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на севере республики 28 населенных пунктов можно считать освобожденными. По его словам, идет активная фаза освобождения города Красный Лиман.

13 мая военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что войска России и народных республик Донбасса продвигаются сразу по нескольким направлениям. По его словам, украинская сторона пытается нанести отвлекающие удары на других направлениях и подтягивает подкрепления.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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