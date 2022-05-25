Бойцы ЛНР взяли под контроль поселок Тошковка

Подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль поселок Тошковка в Попаснянском районе. Об этом в среду, 25 мая, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Мы находимся в населенном пункте Тошковка. Несмотря на то, что буквально сегодня утром противник заявил о том, что он выбил наши силы из поселка, мы находимся непосредственно на его территории. <...> Подразделения Народной милиции противника из Тошковки выбили», — рассказал Филипоненко.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на севере республики 28 населенных пунктов можно считать освобожденными. По его словам, идет активная фаза освобождения города Красный Лиман.

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24 мая в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск. На здании мэрии поднят флаг России.

17 мая Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что освободила населенный пункт Орехово.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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