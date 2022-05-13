Эксперт рассказал о продвижении войск в ходе боев в Донбассе

Войска России и народных республик Донбасса продвигаются сразу по нескольким направлениям, сообщил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Сегодня даже по сообщениям украинской стороны была заметна активизация авиации в Донбассе», — рассказал он.

Подтверждают это и официальные данные российского Минобороны.

Как уточнил эксперт, ВКС нанесли более 200 ударов за сутки.

«Продвижение идет сразу по нескольким направлениям. Российские войска захватывают плацдармы на южном берегу Северского Донца. Силы ЛНР после установления контроля в Попасной, Рубежном и Воеводовке вышли на окраины Северодонецка, и продвигаются в направлении Лисичанска и Артемовска (Бахмута)», — заметил Шурыгин.

Украинская сторона пытается нанести отвлекающие удары на других направлениях и подтягивает подкрепления.

После указа президента Украины Владимира Зеленского в район Славянска и Краматорска отправили части территориальной обороны из центральных и западных регионов страны. По этим перемещениям тоже работает авиация ВКС РФ.

«Мобилизованные украинские бойцы демонстрируют меньшую боевую подготовку и стойкость. Сразу увеличилось и количество их пленных, и количество трофеев, включая так и не использованные натовские гранатометы и ракеты», — добавил Шурыгин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удары по технике: к чему привела активность ВКС России в Донбассе