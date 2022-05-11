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Кива заявил о запугивании Киевом критикующих Зеленского и командование ВСУ

Экс-депутат рады Кива: украинские власти запугивают людей, критикующих Зеленского
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Фото: ТАСС/Яковлева Ирина
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По данным лишенного мандата экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, Киев поставил задачу Службе безопасности Украины (СБУ) «отработать» публично критикующих президента страны Владимира Зеленского или командования украинских войск. Об этом Кива написал 11 мая в своем Telegram-канале.

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«Источник в СБУ сообщил, что была поставлена задача: отработать всех тех, кто в публичной плоскости посмел обратился к президенту Зеленскому и командованию ВСУ с критикой или просьбами о спасении близких и родных, находящихся на позициях в зонах боевых действий, в частности на луганском направлении, где сейчас самые большие потери», — отметил он.

По словам Кивы, людей запугивают уголовными делами по государственной измене, а военных заставляют молчать, угрожая трибуналом.

Накануне Кива был объявлен Украиной в международный розыск за действия против государства. Государственное бюро расследований обвинило его в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Кроме того, по данным службы, Кива предлагал физически устранить президента Украины и других госслужащих страны.

19 апреля Кива попросил защиту и политическое убежище в РФ.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Кива обвинен в государственной измене, покушении на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и незаконном обращении с оружием. Сам политик тогда заявил, что узнал об обвинении еще 29 января, поэтому улетел в Испанию. Оттуда он прилетел в Москву.

В феврале Кива заявил, что территориальная оборона Украины убила десятки мирных жителей в Киеве. По его словам, президент Украины пытается увеличить количество жертв конфликта.

Тогда же сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о том, что Киву исключили из партии и фракции. Он назвал экс-депутата провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

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