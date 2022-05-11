МО РФ сообщило о минировании Украиной Кайдакского моста через Днепр

Украинские военные заминировали Кайдакский мост через Днепр, они намерены взорвать объект в случае подхода российских войск и формирований Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 мая заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры», — подчеркнул Мизинцев.

По словам генерал-полковника в настоящее время боевики берут плату с гражданских за проезд по мосту. Так, за проход гражданских лиц через мост в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области военные, находящиеся на выезде из города Днепра, требуют «неподъемные для большинства простых людей денежные средства» — $200 с человека.

Ранее, 9 мая, представитель национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщал, что Украина может планировать удар по Крымскому мосту. Он также подчеркнул, что повреждение Крымского моста могло бы стать существенным ударом для России, поскольку РФ использует его в целях поставки резервов всему южному направлению.

21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии. Он сказал, что «как только будет возможность это сделать, обязательно сделаем».

25 апреля Мизинцев передавал, что националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР), ее подрыв грозит затоплением шести населенным пунктам, где живут 10 тыс. человек.

22 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту минирования украинскими военными прибрежной полосы Азовского моря. По данным следствия, украинские военнослужащие, используя транспортное средство «Амфибия», произвели минирование около 45 км прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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