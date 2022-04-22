СКР возбудил дело по факту минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря
Следственный комитет России возбудил дело по факту минирования украинскими военными прибрежной полосы Азовского моря. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
«Военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», — указано в сообщении.
По данным следствия, украинские военнослужащие , используя транспортное средство «Амфибия», произвели минирование около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Доподлинно зная, что гражданское население использует указанную территорию и акваторию моря в мирных целях, украинские военнослужащие о выполненном ими минировании местных жителей не уведомили, никаких предупреждающих знаков не выставили», — уточнили в СК.
В результате 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, 4 члена экипажа которого погибли. Кроме того, на следующий день на береговой линии в районе Юрьевки подорвались на минах и погибли еще 2 человека. Как подчеркивают в ведомстве, никто из погибших не участвовал в боевых действиях.
В рамках расследования военные следователи допрашивают участников уголовного судопроизводства и принимают меры для установления причастных к преступлению лиц. Также проводится работа по разминированию.
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