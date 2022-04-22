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СКР возбудил дело по факту минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

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Следственный комитет России возбудил дело по факту минирования украинскими военными прибрежной полосы Азовского моря. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», — указано в сообщении.

По данным следствия, украинские военнослужащие , используя транспортное средство «Амфибия», произвели минирование около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Доподлинно зная, что гражданское население использует указанную территорию и акваторию моря в мирных целях, украинские военнослужащие о выполненном ими минировании местных жителей не уведомили, никаких предупреждающих знаков не выставили», — уточнили в СК.

В результате 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, 4 члена экипажа которого погибли. Кроме того, на следующий день на береговой линии в районе Юрьевки подорвались на минах и погибли еще 2 человека. Как подчеркивают в ведомстве, никто из погибших не участвовал в боевых действиях.

В рамках расследования военные следователи допрашивают участников уголовного судопроизводства и принимают меры для установления причастных к преступлению лиц. Также проводится работа по разминированию.

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