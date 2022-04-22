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СКР расследует факт обстрела ВСУ госпиталя в Донбассе ракетами «Точка-У»

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Следователи расследуют факт обстрела ракетами «Точка-У» со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) полевого госпиталя в Донбассе. Об этом 22 апреля сообщил Следственный комитет РФ (СКР)

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«По имеющимся данным, подвижное лечебное учреждение подверглось со стороны Украины в марте 2022 года обстрелу ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. При этом в медицинских модулях находились врачи и раненые военнослужащие», — уточнили в ведомстве.

Один человек из медперсонала специального назначения был ранен осколками, некоторых контузило. Также повреждено медицинское оборудование, использующееся для лечения пострадавших, в числе которых местные жители и украинские пленные.

Правоохранительные органы Донбасса вместе с сотрудниками СКР устанавливают тех, кто ответственен за организацию преступления.

Ранее 22 апреля представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало, что за сутки территория республики была дважды обстреляна украинской стороной. Так, обстреляны населенные пункты Донецкий и Фрунзе. В результате ранена места жительница 1976 года рождения. Повреждены и разрушены 13 жилых домов и два легковых автомобиля.

21 апреля сообщалось, что ВСУ обстреляли поселения Золотое-5 и Донецкий в ЛНР с применением артиллерийских орудий калибром 122 и 152 мм. Повреждены восемь жилых домов и детский сад «Березка».

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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