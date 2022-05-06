В Латвии заявили о планах ВСУ нанести удар по Крымскому мосту 9 мая

Украина может планировать удар по Крымскому мосту 9 мая. Об этом сообщил представитель национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш.

С его слов, вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют такую возможность и успешное проведение данной операции могло бы поспособствовать моральному подъему страны.

«Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту», — отметил Слайдиньш в интервью Латвийскому радио в пятницу, 6 мая.

Он также подчеркнул, что повреждение Крымского моста могло бы стать существенным ударом для России, поскольку РФ использует его в целях поставки резервов всему южному направлению.

21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии. Он сказал, что «как только будет возможность это сделать, обязательно сделаем». При этом политик не смог уточнить, имеется ли у Киева вооружение, которое позволит стране совершить атаку на мост, и появится ли оно на Украине в перспективе.

Позже в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление анонсированием возможного террористического акта. Представитель Кремля также подчеркнул, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

22 апреля депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что Киеву не следует угрожать России ударами по ее территории, в том числе по Крымскому мосту, поскольку это повлечет за собой ответные меры.

10 апреля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о фальшивых сообщениях о якобы минировании Крымского моста. Он пояснил, что эти сообщения приходят с левых украинских аккаунтов в соцсетях с целью создать панику на полуострове и материке. Крючков объяснил, что злоумышленники представляются «МЧС России». Он подчеркнул, что никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет.

9 апреля управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю сообщило о задержании при попытке въезда на территорию Крыма гражданина Украины, который сотрудничал с крымско-татарским батальоном. В отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования возбуждено уголовное дело.