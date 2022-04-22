Депутат ГД посоветовал Киеву «не заикаться» об ударе по Крымскому мосту

Киеву не следует угрожать России ударами по ее территории, в том числе по Крымскому мосту, поскольку это повлечет за собой ответные меры. Об этом 22 апреля заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Любая с их стороны подобная провокация повлечет ответные меры по центру принятия решений в Киеве, при этом эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее. Поэтому впредь советуем киевскому режиму не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту», — цитирует его «РИА Новости».

По словам депутата, в случае провокаций безнаказанным не останется никто.

«Предлагаю даже не заглядываться на территорию Российской Федерации. Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным», — добавил Шеремет.

Ранее, 21 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии. Он пообещал обязательно сделать это, как только будет возможность.

При этом он не смог уточнить, имеется ли у Киева вооружение, которое позволит стране совершить атаку на мост, и появится ли оно на Украине в перспективе.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о намерении обстрелять Крымский мост являются анонсированием возможного террористического акта. Он подчеркнул, что заявление подлежит правовой проверке с последующим наказанием.

Представитель Кремля также отметил, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

До этого, 10 апреля, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о фальшивых сообщениях о якобы минировании Крымского моста. Он пояснил, что эта информация приходит с «левых» украинских аккаунтов в соцсетях с целью создать панику на полуострове и материке. Крючков объяснил, что злоумышленники представляются МЧС России.

Он подчеркнул, что никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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