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В Кремле прокомментировали намерение ВСУ ударить по Крымскому мосту

Песков назвал заявления СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта
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Заявления СНБО Украины о намерении подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост являются анонсированием возможного террористического акта. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта. Это неприемлемо, здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

Ранее в этот день секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

«Если бы у нас была способность, мы бы это уже сделали. Как только будет возможность это сделать, обязательно сделаем», — заявил он.

При этом он не смог уточнить, имеется ли у Киева вооружение, которое позволит стране совершить атаку на мост, и появится ли оно на Украине в перспективе.

10 апреля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о фальшивых сообщениях о якобы минировании Крымского моста. Он пояснил, что эти сообщения приходят с левых украинских аккаунтов в соцсетях с целью создать панику на полуострове и материке. Крючков объяснил, что злоумышленники представляются «МЧС России».

Он подчеркнул, что никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет.

9 апреля управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю сообщило о задержании при попытке въезда на территорию Крыма гражданина Украины, который сотрудничал с крымско-татарским батальоном. В отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования возбуждено уголовное дело.

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