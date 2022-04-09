Прямой эфир
Мир
В Минобороны РФ заявили о готовящейся Киевом провокации в Ирпене
Мир
В ДНР сообщили об ударе «Градами» по Донецку
Общество
Ростуризм оценил доход регионов из-за туристического кешбэка в 100 млрд рублей
Экономика
Заявки покупателей ЕС на прокачку газа через Украину начали снижаться
Политика
В Крыму призвали национализировать активы организаторов блокады полуострова
Мир
ВС Украины за сутки обстреляли три населенных пункта ЛНР
Мир
МВФ одобрил создание спецсчета для стабилизации экономики Киева
Общество
В РФ ввели требования пожарной безопасности к временным зданиям для форумов
Политика
Посол Антонов объяснил необходимость спецоперации нежеланием Киева прекратить геноцид
Мир
«Известия» представили доказательства передачи Украине оружия США осенью 2021 года
Мир
Пентагон признался в передаче применимых для контратак данных Киеву

Причастный к запрещенному батальону украинец задержан при въезде в Крым

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданин Украины, который сотрудничал с крымско-татарским батальоном, задержан при попытке въехать на территорию Крыма. Об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю 9 апреля.

Вспомнили русский: экстремисты попытаются спрятаться в России
Эксперты считают, что попавшие в окружение нацбатовцы попытаются выйти из котлов под видом беженцев

«При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска «Джанкой» выявлен и задержан гражданин Украины 1988 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования, задержанного сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ при попытке въехать через пункт пропуска на севере Крымского полуострова, возбуждено уголовное дело.

До этого, 7 апреля, сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил к восьми годам колонии строгого режима заместителя руководителя незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» Изета Гданова. Он объявлен в международный и федеральный розыск.

Ранее в этот день ФСБ сообщила, что в Крыму задержан подозреваемый в участии в деятельности «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана». Как выяснили силовики, задержанный, находясь в составе незаконного формирования, обеспечивал батальон материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания.

7 марта сотрудники ФСБ также задержали в Севастополе сторонника украинских националистов 1980 года рождения, который хранил дома тротиловую шашку массой около 600 г. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывного устройства».

5 марта в крымском УФСБ сообщили о задержании гражданина Украины, участвовавшего в энергетической блокаде полуострова. По данным спецслужбы, задержанный также являлся участником данного незаконного крымско-татарского вооруженного формирования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022