Причастный к запрещенному батальону украинец задержан при въезде в Крым

Гражданин Украины, который сотрудничал с крымско-татарским батальоном, задержан при попытке въехать на территорию Крыма. Об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю 9 апреля.

«При попытке въезда на территорию Российской Федерации в пункте пропуска «Джанкой» выявлен и задержан гражданин Украины 1988 года рождения, причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В отношении участника украинского незаконного вооруженного формирования, задержанного сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ при попытке въехать через пункт пропуска на севере Крымского полуострова, возбуждено уголовное дело.

До этого, 7 апреля, сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил к восьми годам колонии строгого режима заместителя руководителя незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» Изета Гданова. Он объявлен в международный и федеральный розыск.

Ранее в этот день ФСБ сообщила, что в Крыму задержан подозреваемый в участии в деятельности «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана». Как выяснили силовики, задержанный, находясь в составе незаконного формирования, обеспечивал батальон материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания.

7 марта сотрудники ФСБ также задержали в Севастополе сторонника украинских националистов 1980 года рождения, который хранил дома тротиловую шашку массой около 600 г. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывного устройства».

5 марта в крымском УФСБ сообщили о задержании гражданина Украины, участвовавшего в энергетической блокаде полуострова. По данным спецслужбы, задержанный также являлся участником данного незаконного крымско-татарского вооруженного формирования.