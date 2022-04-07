ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в запрещенном формировании

В Крыму задержан подозреваемый в участии в деятельности запрещенного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом 7 апреля сообщает региональное управление ФСБ.

«Сотрудники УФСБ России по Республике Крым задержан гражданин Украины 1971 г. р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как выяснили силовики, задержанный, находясь в составе незаконного формирования, обеспечивал батальон материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания.

«Кроме того, он неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района, в том числе в период проведения специальной военной операции на территории Украины», — добавили в ФСБ.

5 марта в крымском УФСБ сообщили о задержании гражданина Украины, участвовавшего в энергетической блокаде полуострова. По данным спецслужбы, задержанный также являлся участником данного незаконного крымско-татарского вооруженного формирования.

Вступив в 2015 году в состав этого формирования, дислоцировавшегося в Херсонской области, задержанный под руководством инструкторов из нацбатальонов прошел тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре того же года участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова. Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК России), фигурант заключен под стражу.