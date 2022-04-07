В Крыму осудили замглавы запрещенного крымско-татарского батальона

Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил к восьми годам колонии строгого режима заместителя руководителя незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» Изета Гданова. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю.

«Гданов Изет Рустемович признан виновным в предъявленном обвинении. Ему назначено заочное наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Он объявлен в международный и федеральный розыск», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что Гданов, вероятно, скрывается на территории Украины.

Ранее в этот день ФСБ сообщила, что в Крыму задержан подозреваемый в участии в деятельности «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана». Как выяснили силовики, задержанный, находясь в составе незаконного формирования, обеспечивал батальон материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания.

5 марта в крымском УФСБ сообщили о задержании гражданина Украины, участвовавшего в энергетической блокаде полуострова. По данным спецслужбы, задержанный также являлся участником данного незаконного крымско-татарского вооруженного формирования.

Вступив в 2015 году в состав этого формирования, дислоцировавшегося в Херсонской области, задержанный под руководством инструкторов из нацбатальонов прошел тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре того же года участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова. Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК России), фигурант заключен под стражу.