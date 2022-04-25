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В МО РФ сообщили о минировании националистами дамбы водохранилища в ДНР

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Националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР), ее подрыв грозит затоплением шести населенным пунктам, где живут 10 тыс. человек. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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«Кроме того, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний», — заявил он.

Мизинцев отметил, что положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных.

Кроме того, по словам генерал-полковника, в Николаевской области боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка, чтобы мирное население не могла эвакуироваться на личных автомобилях и пешком.

«Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — подчеркнул Мизинцев.

22 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту минирования украинскими военными прибрежной полосы Азовского моря. По данным следствия, украинские военнослужащие, используя транспортное средство «Амфибия», произвели минирование около 45 км прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама ДНР.

20 апреля Мизинцев заявил, что в Николаеве украинские националисты проводят рейды с целью выявления граждан с пророссийскими взглядами и их задержания. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении. Боевики территориальной обороны также осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, отметил Мизинцев.

9 апреля в Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харькове открывают огонь по мирным жителям, которые покидают дома в поисках продуктов питания. Мизинцев подчеркнул, что украинские власти пренебрегают всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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