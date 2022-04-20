В Николаеве украинские националисты задерживают людей с пророссийскими взглядами

В Николаеве украинские националисты проводят рейды с целью выявления граждан с пророссийскими взглядами и их задержания. Об этом 20 апреля сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вместе с тем, на фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении», — рассказал он.

Он также отметил, что националисты изымают у населения ценное имущество для нужд территориальной обороны, а получить даже продукты питания или лекарства не представляется возможным. Все из-за того, что местная администрация разворовывает гуманитарную помощь и поставляет ее на полки магазинов, продавая по сильно завышенным ценам. Обстановка в целом на грани гуманитарной катастрофы.

«Не работают коммунальные службы, отключено центральное водоснабжение, в связи с чем люди вынуждены набирать воду из всех доступных, в том числе непроверенных, источников (рек, прудов, заброшенных колодцев). В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», — добавил Мизинцев, подчеркнув бесчеловечное отношение Киева к простым гражданам.

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