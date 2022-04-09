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Минобороны сообщило об обстреле ВСУ ищущих продукты питания мирных жителей Харькова

Минобороны России: украинские боевики стреляют по ищущим продукты жителям Харькова
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Вооруженных силы Украины (ВСУ) в Харькове открывают огонь по мирным жителям, которые покидают дома в поисках продуктов питания. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости», — заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, подобные действия Киева показывают «бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан». Мизинцев подчеркнул, что украинские власти пренебрегают всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

Ранее, 7 апреля Мизинцев сообщил, что боевики радикальных националистических группировок провели в жилых районах Харькова «акции устрашения» с применением минометов, в то время когда жителям разрешено покидать свои дома. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые.

Как отметил 6 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с хлором в Харьковской области, чтобы затем обвинить Россию в создании химической катастрофы.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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