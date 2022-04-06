В Минобороны РФ заявили о планах Украины взорвать хранилище с хлором

Украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с хлором в Харьковской области, чтобы затем обвинить Россию в создании химической катастрофы. Об этом 6 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.) заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — сказал он на брифинге.

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