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Украинские националисты провели «акции устрашения» с минометами в Харькове

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В жилых районах Харькова украинские националисты провели «акции устрашения» с применением минометов. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга в четверг, 7 апреля, сообщил о раненых.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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«В Харькове в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости, провели безжалостные «акции устрашения» с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые», — заявил Мизинцев.

По его словам, подобные действия демонстрируют бесчеловечное отношение киевских властей к гражданам собственного государства.

За последние сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) на территорию России были эвакуированы 18 137 человек, из них —
2 812 детей, сообщил Мизинцев. Всего с начала проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса границу с РФ с тех территорий пересекли уже 658 146 человек, из которых 128 350 — несовершеннолетние.

Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении эвакуировали
уже 132 182 человека, из которых 2 165 человек только за последние сутки. Все еще украинская сторона не выпускает 6 444 иностранных гражданина из 15 государств.

Также 7 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, они переместились в порт города и на территорию промзоны «Азовсталь».

6 апреля корреспондент «Известий» сообщал, что на заборах домов в Мариуполе, в которых размещаются боевики «Азова», местные жители оставляют пометки в виде свастики и надписей. По его словам, это делается для того, чтобы военные ДНР знали, куда наносить удары. Сами же боевики «Азова» для оборудования долговременных огневых точек использовали детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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