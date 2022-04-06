Прямой эфир
Мир
Захарова осудила главу минкульта Польши за призыв отменить русскую культуру
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Песков предостерег от развертывания в Польше американских ракет
Мир
В Минобороны сообщили о применении пыток к российским военным на Украине
Мир
В Совфеде прокомментировали вынесение на голосование членства России в СПЧ ООН
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Захарова назвала сокращение числа дипломатов РФ в Словении безответственным
Мир
В Минобороны России сообщили о единой системе биолабораторий США по всему миру
Мир
Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Общество
Песков заявил о невозможности взлома видеосистемы Кремля хакерами Anonymous
Сюжет:

Мариупольцы указали военным ДНР на места укрытия боевиков «Азова»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На заборах домов в Мариуполе, где размещаются боевики радикальной националистической группировки «Азов», местные жители оставляют пометки для того, чтобы военные Донецкой Народной Республики (ДНР) знали, куда наносить удары. Об этом 6 апреля сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Это свастика на калитке, рядом на заборе написано «нацик». А вот на этом заборе написано «Азов». Такие надписи и пометки делали местные жители, чтобы помочь бойцам ДНР, которые проводят здесь зачистку», — рассказал он, находясь на месте событий.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен российским вооруженным силам в Мариуполе более 260 украинских морских пехотинцев. Он назвал произошедшее «очень правильным и осознанным выбором», подчеркнув, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.

Выхода не было: Минобороны РФ готовится к полному освобождению Мариуполя
Украинские группировки отказались сложить оружие и выйти из города добровольно

За день до этого официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центральная часть Мариуполя почти перешла под контроль сил ДНР. Украинские вооруженные формирования, по его словам, пока еще контролируют промзону и порт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022