На заборах домов в Мариуполе, где размещаются боевики радикальной националистической группировки «Азов», местные жители оставляют пометки для того, чтобы военные Донецкой Народной Республики (ДНР) знали, куда наносить удары. Об этом 6 апреля сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Это свастика на калитке, рядом на заборе написано «нацик». А вот на этом заборе написано «Азов». Такие надписи и пометки делали местные жители, чтобы помочь бойцам ДНР, которые проводят здесь зачистку», — рассказал он, находясь на месте событий.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен российским вооруженным силам в Мариуполе более 260 украинских морских пехотинцев. Он назвал произошедшее «очень правильным и осознанным выбором», подчеркнув, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.

За день до этого официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центральная часть Мариуполя почти перешла под контроль сил ДНР. Украинские вооруженные формирования, по его словам, пока еще контролируют промзону и порт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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