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В Минобороны РФ заявили об отказе националистов в Мариуполе сложить оружие

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Украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

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Он напомнил, что ранее Россия неоднократно и по всем доступным каналам передавала киевскому режиму предложения о возможности выхода из Мариуполя подразделений вооруженных сил Украины, добровольно сложивших оружие. В частности, 5 апреля с 06:00 мск им снова предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную Киеву территорию.

«Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой Народной Республики», — сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что 5 апреля в Мариуполе будет создан гуманитарный коридор для жителей города, иностранцев, а также украинских военных и наемников, которые будут готовы сдать оружие и прекратить бои.

Тогда же глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен российским Вооруженным силам в Мариуполе более 260 украинских морских пехотинцев. Он назвал произошедшее «очень правильным и осознанным выбором», подчеркнув, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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