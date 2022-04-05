Кадыров рассказал о сдавшихся более 250 украинских морпехах в Мариуполе

Более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам в Мариуполе. Об этом сообщил в понедельник, 4 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Двести шестьдесят семь морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня (в понедельник. — Ред.) в Мариуполе сдались в плен российским Вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.

Глава Чечни также добавил, что Российская армия не воюет с мирным населением, и призвал всех украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

Ранее, в понедельник, Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые во вторник, 5 апреля, решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в этот день в Мариуполе будет создан гуманитарный коридор для жителей города, иностранцев и в том числе украинских военных и наемников, которые будут готовы сдать оружие и прекратить бои.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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