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Басурин сообщил о завершении основных боев в центре Мариуполя

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: основные бои в центре Мариуполя закончены
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Основные бои в центральной части Мариуполя завершены. Об этом 7 апреля заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, бои переместились в порт города и на территорию «Азовстали».

«В порт мы уже вошли, потихоньку начинаем уже защищать данную территорию, и выдавливаем их (силы ВСУ — ред. ) в промзону в «Азовсталь», — сказал он в эфире «России 24».

По его оценке, в Мариуполе остается порядка 3 тыс. украинских военнослужащих.

«Но мы не знаем, сколько помощников появилось из состава жителей Мариуполя, потому что такие тоже есть», — сказал Басурин.

Накануне боец ДНР с позывным «Заика» рассказал корреспонденту телеканала «Известия», что полное освобождение Мариуполя уже близко. По его словам, украинские бойцы и националисты продолжают сдаваться. Так, по словам мужчины, за сутки сдались 30 военных, а день назад сдался батальон из 300 человек.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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