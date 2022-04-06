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Боец ДНР рассказал о ходе освобождения Мариуполя

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Боец Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Заика» рассказал корреспонденту телеканала «Известия» 6 апреля, что полное освобождение Мариуполя уже близко.

«Я сам из Одессы. После 2 мая (2014 года) пошел добровольцем. Думал, что всё у нас быстро получится, но всё затянулось на восемь лет. Но сейчас победоносно и успешно захватываем Мариуполь», — сказал он.

Военный отметил, что украинские бойцы и националисты продолжают сдаваться. Так, по словам мужчины, сегодня сдались 30 военных, а день назад сдался батальон из 300 человек.

Выхода не было: Минобороны РФ готовится к полному освобождению Мариуполя
Украинские группировки отказались сложить оружие и выйти из города добровольно

«Заика» добавил, что раньше солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националисты отбирали машины у мирных жителей, но сейчас автомобили уже закончились, поэтому им приходится пересаживаться на велосипеды. Он также отметил, что украинские власти активно промывали населению мозги, поэтому многие не могли не оказаться жертвами этой пропаганды.

Кроме того, боец рассказал, что националисты из радикальной группировки «Азов» не хотят сдаваться, потому что они понимают, что их не пощадят.

«Они сражаются до победного и не сдаются, потому что знают, что в лучшем случае их ждет тюрьма, а там суд сам решит пожизненное или не пожизненное», — отметил «Заика».

Местные жители в Мариуполе, по его словам, рассказывают, как националисты грабили их, забирали машины, сжигали имущество и насиловали женщин.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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