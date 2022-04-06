Спасенные жители Мариуполя рассказали о бесчинствах украинских националистов

Спасенные жители Мариуполя рассказали о преступлениях военнослужащих ВСУ и украинских националистических батальонов против мирного населения. Для оборудования долговременных огневых точек националисты использовали детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам, передает телеканал «Известия» в среду, 6 апреля.

«В последнее время украинские военные прятались по дворам жилых домов, провоцируя ответный огонь, чем ставили под угрозу жизни мирных жителей. Стреляли прямо из окон. Они просто выбрали удобную позицию и все», — сказал житель Мариуполя Алексей Аркадьевич. Сейчас он проходит лечение в одной из больниц Донецкой Народной Республики (ДНР) после ранение в ногу. Пуля попала в него возле детского сада, превращенного националистами в крепость.

По словам еще одной жительницы, по мариупольцам, пытавшимся покинуть город, стреляли снайперы. Предположительно, это были бойцы радикальной нацгруппировки «Азов», так как к тому времени украинские военнослужащие уже покинули район.



«Они постоянно перебегали из дома в дом, меняли позицию, стреляли в местное население. Мы давно уже готовим во дворе, рядом с домом. Как только выходили на улицу — стреляли прямо под ноги, ходили за водой — тоже стреляли», — рассказывает Елена Васильевна.

Жительница Мариуполя добавила, что при отходе националисты поджигали дома, расстреливали мирных жителей и прикрывались ими как живым щитом.

Также националисты заняли этаж больницы, где располагается отделение травматологии, откуда вели огонь из гранатометов. В это время на лечении в медучреждении находилось около сорока лежачих больных. Их перетаскивали в подвалы, в одном из которых уже скрывались от обстрелов порядка ста человек, в том числе дети и раненые.

В Мариуполе продолжается эвакуация мирных жителей. Российские военнослужащие совместно с представителями народной милиции ДНР выводят людей из подвалов и доставляют в больницы и в лагеря беженцев, где они обеспечиваются горячим питанием.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что 5 апреля в Мариуполе будет создан гуманитарный коридор для жителей города, иностранцев, а также украинских военных и наемников, которые будут готовы сдать оружие и прекратить бои.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия объявила о проведении операции по защите Донбасса. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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