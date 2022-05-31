В городе Макеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб ребенок в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 31 мая, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц — погиб ребенок 2017 года рождения в результате обстрела ВФУ (Вооруженными формированиями Украины. — Ред.) Червоногвардейского района населенного пункта Макеевка по адресу: поселок Первомайский, улица Береговая, 39», — говорится в сообщении.

29 мая Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских военных в городе Макеевка. Отмечается, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

Ранее в тот же день в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию республики. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов. В результате украинской агрессии два мирных жителя получили ранения. Повреждены 30 жилых домов и девять объектов гражданской инфраструктуры.

По данным представительство ДНР в СЦКК, за 100 дней эскалации, с 17 февраля по 27 мая, погибли 125 мирных жителей республики. Ранения получили 578 человек, включая 46 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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