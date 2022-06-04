Украинские боевики выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку

Украинские радикалы выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку. Такую информацию 3 июня опубликовало официальное представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны [украинских боевиков] по направлению: 22:35 — н.п. Георгиевка — г. Донецк (поселок шахты «Трудовской»): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства.

2 июня Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Пантелеймоновку и город Ясиноватую из РСЗО «Град».

1 июня украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Донецку. Также обстрелу подверглись населенные пункты Авдеевка и Ясиноватая в ДНР. По ним было выпущено 10 мин калибром 120 мм.

Днем ранее сообщалось, что за сутки в республике из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали пять человек, еще двое погибли. Среди погибших ребенок 2017 года рождения. Кроме того, украинские националисты выпустили по Ясиноватой и Киевскому району Донецка 50 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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