День ото дна: в ДНР начались экстренные работы по строительству водовода

В Донецкой Народной Республике, которая из-за отсутствия питьевой воды оказалась на грани гуманитарной катастрофы, начаты экстренные работы по возведению водовода . Представители Министерства обороны России, а также сотрудники Московского водоканала совместно с донецкими коллегами приступили к прокладке новых и ремонту старых магистральных путей, способных дать воду Донбассу. Предполагается подпитать остановившийся из-за боевых действий канал из трех водохранилищ , что сможет обеспечить людей водой еще на полгода. Запустить все нитки планируется до конца июня. О гуманитарной ситуации в ДНР — в специальном репортаже «Известий» .

Резервы заканчиваются

Острый недостаток воды наблюдается в Донбассе с конца февраля , то есть больше трех месяцев. В настоящее время в столице республики в водопровод ее подают раз в двое-трое суток на один-два часа . При этом более чем до половины абонентов — в некоторых микрорайонах, на верхних этажах домов — она не доходит совсем.

— Донецкую Народную Республику до недавнего времени обеспечивал водой канал Северский Донец – Донбасс, берущий свое начало в Славянске, то есть в 132 км севернее нашей столицы, — рассказал «Известиям» и.о. генерального директора предприятия «Вода Донбасса» Александр Евдокимов. — Своих источников у нас практически нет, регион маловодный, поэтому мы полностью зависели от подачи по каналу. Примерно за неделю до начала специальной военной операции в районе Ясиноватой были сожжены после обстрелов трансформаторные подстанции одного из водоводов. А 25 февраля в серой зоне в районе Горловки после прямого попадания в ЛЭП оказалась обесточена насосная станция. Подача воды по каналу полностью прекратилась .

День ото дна_1 Канал Северский Донец – Донбасс, который до недавнего времени обеспечивал водой Донецкую Народную Республику Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Выйти из положения, по словам Александра Евдокимова, помогли небольшие резервные водохранилища, располагающиеся возле Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска, Шахтерска и других городов . Однако необходимых объемов они не обеспечивают, а самое главное — они исчерпаемы . Так, если до февраля нынешнего года общий объем, который потребляла ДНР, составлял 1 млн кубов в сутки, то теперь — в четыре-пять раз меньше. Если в водосети того же Донецка раньше поступало 250 тыс. куб. м воды, в настоящее время — не больше 50.

До февраля 2022 года, к слову, объекты Донбасского водоканала периодически также получали повреждения — из минометов, стрелкового оружия преимущественно — в серой зоне, но все-таки не настолько критично, чтобы остановился весь водовод сразу. При этом, по словам специалистов, о целенаправленных диверсиях в нынешнем феврале говорить все-таки некорректно, наиболее вероятная причина — плотный огонь артиллерии.

День ото дна_2 Поврежденный обстрелами магистральный водопровод Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Примечательный момент — из Славянска через Донецк до недавних пор по каналу вода шла также и в Мариуполь, ДНР в данном случае выступала транзитной зоной: в южный приморский город, причем не только в дома, но и на заводы, поступало ежесуточно 180 тыс. куб. м. Именно по этой причине — из-за существования единой системы — Украина, вероятно, не отключала ДНР от воды в 2014–2022 годах, как это произошло с Крымом. Что, впрочем, не отменило проблемы сейчас.

Нашли выход

Поиск решения сложившейся ситуации полного «обезвоживания» региона напоминал, по словам специалистов, практически неразрешимую задачу. Собственные скудные водохранилища практически исчерпаны, воды в них осталось на самом дне . Подземных источников в республике почти нет.

Выход нашли в тех водохранилищах, которые располагаются в центральной части ДНР, в 40–50 км от Донецка — Ольховском, Ханжонковском и Зуевском , которые были «не подключены» к центральному каналу за ненадобностью и использовались для орошения земель и промышленных нужд близстоящих предприятий.

День ото дна_3 Местные жители набирают воду из цистерны Фото: РИА Новости

— На Ольховском наши московские коллеги помогают сейчас увеличить диаметр труб , которые идут к водоводу канала, протяженность обновленного пути составит почти 1 км , — рассказал «Известиям» заместитель главного инженера «Воды Донбасса» Сергей Мокрый. — На Зуевском водохранилище москвичи восстанавливают 5-километровый участок старого, неиспользовавшегося десятки лет, водовода. На Ханжонковском работают военнослужащие — они прокладывают четыре нитки на расстояние 21 км до центрального водовода . Все эти ветки смогут дать Донецку и Макеевке, стоящим у критической черты, 100 тыс. кубов в сутки. Да, это не больше, чем сейчас, и не является коренным решением проблемы . Но другого выхода нет. Главное — мы сможем давать нашим людям необходимый минимум воды.

Запасов всех трех водохранилищ хватит на полгода. При условии благоприятного развития событий на театре военных действий и взятия силами ДНР и РФ Славянска и сопредельных территорий сотрудникам Водоканала и ремонтникам удастся наконец восстановить разрушенную инфраструктуру. И возобновить полноценную подачу воды в города и поселки Донбасса.

Сергей Прудников, ДНР