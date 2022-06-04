Украинские войска выпустили еще 20 ракет из «Града» по Донецку
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в сторону Киевского района Донецка. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован в 12:10 (время совпадает с мск) со стороны населенного пункта Авдеевка. В то же время украинские войска выпустили в сторону Куйбышевского района города пять снарядов калибром 122 мм.
Ранее в этот же день украинские войска в 11:25 выпустили в сторону Петровского района Донецка шесть ракет из «Урагана», 40 ракет из «Града» и 28 снарядов калибром 122 мм.
В результате обстрела Петровского района погибла пожилая женщина 1944 года рождения.
Днем ранее, 3 июня, телеканал «Известия» опубликовал видео последствий обстрела Донецка «Градами» украинскими войсками. На кадрах видны разрушенные здания на улице Павших Коммунаров. Во время обстрелов в этом районе города погиб один человек. Также видны последствия попадания снарядов по заводу высоковольтных опор.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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