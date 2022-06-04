В Донецке прогремела серия взрывов

Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов в субботу, 4 июня, сообщил о серии взрывов в центре Донецка.

«Только что вышел в магазин — пошли очень жесткие обстрелы, работал, судя по всему, «Град» или другая РСЗО, прилетов было порядка 20. В подъезд забежали женщины, дети — все укрываются здесь», — передает наш корреспондент.

Сообщается, что приблизительно в 21.10 вечера по центру Донецка был нанесён массированный артиллерийский удар. На набережной Кальмиуса видны задымления. Судя по звукам противник применил РСЗО.

Отмечается, что взрывы были хорошо слышны в Ворошиловском районе города, а в воздухе ощущается запах гари.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале, что по предварительной информации, при обстреле Ворошиловского района зафиксированы прямые попадания по ул. Школьной,18 и ул. Зеленой,19, которые спровоцировали пожар.

Также добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В последние дни украинская армия значительно усилила обстрелы Донецка.

4 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Петровском районе Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель.

Также стало известно, что в этот же день украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — 20 в сторону Киевского района, 40 в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина 1944 года рождения.

Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется.