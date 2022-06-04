Подводные ставни: как украинский флот заминировал Черное море

Заявления о том, что Россия препятствует вывозу зерна из Украины — блеф, сказал 3 июня президент РФ Владимир Путин. Он гарантировал мирных проход гражданским судам и пообещал не предпринимать никаких атак с моря при разминировании портов украинской стороной. Без ликвидации беспорядочно поставленных киевским режимом подводных заграждений возобновление гражданского судоходства невозможно , подчеркивают эксперты. Тем временем первые военные, получившие серьёзные ранения в ходе спецоперации, после реабилитации и переподготовки отбыли к новым местам службы.

Безминные коридоры

В интервью телеканалу «Россия 1» Владимир Путин в пятницу рассказал о возможности экспорта с экспортом зерна из украинских портов.

— Пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли, гружённые зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды, — заявил российский президент. — Они должны также поднять со дна Чёрного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря.

В этот же день начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинце напомнил, что в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Вооруженные Силы России объявили об открытии морского гуманитарного коридора в Черном море от территориальных вод Украины, действующего ежедневно с 8 до 19 часов. Но созданная официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Подводные ставни 1 Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

— Ещё в первые дни спецоперации украинский флот установил у своего побережья сотни устаревших подводных якорных мин , — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Ставились минные поля в спешке и беспорядке, некачественно. Многие опасные «сюрпризы» штормами сорвало со своих мест и разметало по всему Чёрному морю. Их неоднократно находили не только на пляжах Одессы, но даже в морских проливах Стамбула. В начале марта на одной из мин неподалёку от Одессы подорвался и затонул эстонский сухогруз Helt, что привело к полной остановке гражданского судоходства из черноморских портов Украины.

Масштаб проблемы потребует прочёсывания огромных пространств Чёрного моря, а опыт настоящих противоминных операций сейчас подзабыт, добавил эксперт. Операция по обезвреживанию может занять немалое время просто из-за нехватки специализированных тральщиков у любой одной страны региона. Возможно, потребуются многонациональные усилия для ликвидации минных полей, установленных Украиной. Подобный опыт уже есть, достаточно вспомнить действия флотов СССР, США и других стран в Персидском заливе во время «Танкерной войны» и после неё, заключил Дмитрий Болтенков.

Удары по сопротивлению

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. А оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией — 37 районов размещения войск, заявил 3 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате ударов уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске (ДНР) , сообщил генерал.

Также уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» , две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня «Град», восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» над Харьковской областью и территорией ДНР.

Подводные ставни 2 Хвостовая часть ракеты украинской реактивной системы залпового огня «Ураган» Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Ракетные войска и артиллерия поразили 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батареи на огневых позициях, 537 районов сосредоточения войск ВСУ, и пять складов боеприпасов. В Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

— С начала проведения специальной военной операции уничтожено 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Новая служба

В России продолжают совершенствовать меры социальной защиты участников спецоперации на Украине.

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского вручили сертификаты об окончании курса дополнительного профессионального образования военнослужащим-участникам специальной военной операции. Полученные специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, ограничивающие прохождение службы, продолжить ее на новых воинских должностях в организациях Минобороны России.

Удостоверения, очередные воинские звания и госнаграды вручал статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

— Сегодня у нас важное событие, — первые военнослужащие завершают реабилитацию и уже с завтрашнего дня начинают убывать к местам военной службы. Здесь, в реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей, — сказал Николай Панков.

Подводные ставни 3 Вручение сертификатов об окончании курса дополнительного профессионального образования Фото: Министерство обороны РФ

По его словам, на новых местах всё готово для их комфортного проживания и прохождения службы.

Госпиталь им. А.А.Вишневского посетили также начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин и врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Артем Святненко. Военнослужащим вручили документы на получение жилья, подготовленного специально для офицеров и контрактников, решивших продолжить военную службу после лечения , реабилитации и профессиональной переподготовки.

Прочная оборона

Минобороны России в пятницу рассказало о солдатах и офицерах, проявивших мужество и самоотверженность в боях.

Мотострелковый батальон подполковника Александра Михайлова выполнял задачи по сдерживанию украинских националистов возле стратегически важного населенного пункта. Противник неоднократно пытался прорвать оборону, используя при этом средства радиоэлектронной борьбы, артиллерию и минометы. Батальон Александра более двух недель сдерживал наступление боевиков, при этом позиции мотострелков были более 100 раз обстреляны из минометов и артиллерии.

Благодаря умелому руководству и профессионализму подполковника Александра Михайлова, а также слаженным действиям его подчиненных, удалось отразить более 40 атак националистов .

Подводные ставни 4 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Ефрейтор Дмитрий Коробейников неоднократно под непрерывным артиллерийским огнем обеспечивал бесперебойную связь командования с батальонно-тактической группой десантно-штурмовой бригады. Дмитрий огнем из противотанкового гранатомета уничтожил три вражеских легкобронированных автомобиля, более 15 националистов, а также вывел командно-штабную машину в безопасное место, не допустив уничтожения аппаратуры связи.

С первых дней специальной военной операции младший сержант Богдан Кузнецов занимался техническим обслуживанием военной и специальной техники. Группа Богдана попала под артиллерийский обстрел и от вражеских снарядов загорелся ангар с военной техникой. Младший сержант, рискуя собственной жизнью, вывел из огня три автомобиля с боеприпасами, два заправщика и двух раненых военнослужащих.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Кузнецова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим, а также избежать уничтожения большого количества военной техники, подчеркнули в Минобороны.