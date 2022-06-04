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Жители Донецка укрылись от обстрелов внутри подъездов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Донецка, спасаясь от обстрелов центральных районов города, укрылись в подъездах. Соответствующие кадры в субботу, 4 июня, представил корреспондент «Известий» Семен Еремин.

На видео демонстрируется лестничный пролет в одном из донецких домов, где местные жители пережидали артиллерийские удары со стороны украинских боевиков. Видна работа экстренных служб и военных, которые эвакуировали раненого пожилого мужчины из квартиры, которая пострадала в результате обстрела.

В последние дни украинские боевики значительно усилили обстрелы Донецка.

4 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщило об обстреле центра Донецка украинскими радикалами двух районов в центре Донецка. В результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили, также, по предварительной информации, есть пострадавшие.

В тот же день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал изнутри одну из обстрелянных квартир в центре Донецка. В квартире был полностью разрушены балкон и окна, внутри помещения застряла кассета от реактивной системы залпового огня «Град»

Тогда же в распоряжении «Известий» оказалось видео с последствиями обстрела центра Донецка украинскими боевиков. Были повреждены автомобили, на земле оказалось большое количество битого стекла.

4 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков в Петровском районе Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских радикалов, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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