Пять человек погибли и 20 пострадали в результате обстрелов ДНР

В результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) пять человек погибли и 20 пострадали. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) региона.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что в Ворошиловском районе Донецка ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе один ребенок. В Петровском районе погибли три человека, трое ранены. Ранены два человека в Куйбышевском районе. Двое погибли в районе Ясиноватский. В населенном пункте Горловка ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

«Таким образом общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 4 июня 2022 года составляет 25 человек», — говорится в сообщении.

Ранее военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщили, что в результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.

В этот же день стало известно, что украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — 20 в сторону Киевского района, 40 в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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