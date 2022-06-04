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Попавший в Донецке под обстрел ВСУ стример рассказал о взрывах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Донецке молодой человек попал под обстрел со стороны украинских войск во время ведения стрима. Кадры с момента инцидента появились в распоряжении «Известий».

На кадрах молодой человек ведет стрим, и буквально через несколько секунд раздается громкий взрыв, после чего парень резко выбегает из комнаты в коридор, в панике крича родным.

Украинские военные подожгли скит Святогорской лавры. Спецоперация на Украине, 4 июня — трансляция
Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»

«Весь день был какой-то неспокойный. Было слышно. Но я не ожидал, что прилетит прямо под мою девятиэтажку, так еще рядом с детским садиком. Это где-то 500 м от меня. Я, конечно, сильно испугался. Побежал сразу в коридор, хотел собрать всю семью рядом. Кричал, понятное дело. Собака еще в комнату под кровать забежала, испугалась. Это всё очень страшно», — вспоминает молодой человек.

Также «Известия» показали последствия обстрела в городе и пообщались с местными жителями. На кадрах видно, что во дворе, куда попал снаряд, повалены деревья, припаркованный рядом с жилым домом автомобиль превратился в груду металла, также от ударной волны вынесло окна в многоэтажке.

Только в субботу, 4 июня, украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — 20 в сторону Киевского района, 40 в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина 1944 года рождения.

Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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