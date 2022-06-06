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Российская авиация уничтожила американскую РЛС в районе Северска

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российская авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы в районе Северска Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема ДНР, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска ДНР», — рассказал Конашенков.

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Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

Также генерал-майор рассказал, что ракетными войсками и артиллерией был поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений.

«В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки», — добавил Конашенков.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ рассказали, что российская авиация уничтожила производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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