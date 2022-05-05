Минобороны России показало кадры работы экипажей ударных Ка-52 на Украине

Минобороны РФ 5 мая показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время.

«Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением по выявленному пункту управления и опорному пункту ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в результате боевого применения были уничтожены пункт управления подразделения украинских националистов, а также несколько единиц бронетехники.

Армейская авиация продолжает выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке в ходе спецоперации по защите Донбасса на Украине.

Накануне, 4 мая, Минобороны показало работу артиллерийских подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ). Ведомство представило кадры, на которых видно, как с боевыми задачами справляется самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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