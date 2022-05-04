МО показало работу расчетов САУ «Малка» при контрбатарейной борьбе

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России (ВС РФ) продолжают боевую работу по поражению огневых позиций артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), опорных пунктов и районов сосредоточения украинской военной техники. Минобороны показало, как с боевыми задачами справляется самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы.

«Нас корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов. Производим выстрел. Попадаем в цель. Поразили позицию самоходной установки 2С7 «Пион» ВСУ. Результат работы всегда зависит от слаженности расчета», — рассказал о работе расчета старший наводчик САУ «Малка» Матвей.

Корректировка боевой работы артиллерийских расчетов проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов. В ходе проведения спецоперации расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» нанесли удары по позициям артиллеристов ВСУ.

В частности были уничтожены позиции стоящих на вооружении артиллерийских подразделений украинских военных 203-мм самоходных установок «Пион» и батареи 122-мм гаубицы Д-30.

Как заявили артиллеристы ВС РФ, цели достойные и очень сложные, для их поражения приходится применять все имеющиеся практические навыки и умения.

Накануне, 3 мая, военные показали работу радиолокационных станций «Ниобий» — это несколько разных боевых машин, объединенных между собой специальным каналом связи. Система помогает идентифицировать мишени комплексам С-300, которые начинают работу по воздушным объектам.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.