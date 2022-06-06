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Силы ДНР установили контроль над 229 населенными пунктами

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) установили контроль над 229 населенными пунктами. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает штаб территориальной обороны республики.

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Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

«По состоянию на 6 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское», — говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что на данный момент идут бои за Святогорск.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы в районе Северска в ДНР. В тот же день в районе Славянска средства ПВО сбили украинский Миг-29.

30 мая штаб территориальной обороны республики сообщил, что войска ДНР продвигаются в сторону Славянска, в окрестностях города идут бои.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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