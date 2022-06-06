Российские средства ПВО сбили украинский Миг-29 в районе Славянска

Средства ПВО сбили украинский Миг-29 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. Об этом 6 июня сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Бакалея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области и Токмак Запорожской области.

Помимо этого, Российская авиация уничтожила производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области, а также высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники. В Минобороны добавили, что в результате ударов артиллерии также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки, две установки реактивных систем залпового огня «Град» и более 300 националистов.

Ранее в этот день ведомство показало, как экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ракетами Х-29 наносят удары по украинской технике. Боевые вылеты самолетов осуществляются с оперативных аэродромов, происходят днем и ночью в любых погодных условиях. Перед вылетами специалисты инженерно-технического состава проверяют работу всех систем, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения.

4 июня в районе Одессы средства противовоздушной обороны сбили самолет военно-транспортной авиации ВСУ, доставлявший вооружение и боеприпасы. Сообщалось также об уничтоженных за сутки 17 беспилотниках.

1 июня над Херсоном ПВО С-300 сбил беспилотник «Байрактар». Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, тем самым нанося удары по мирному населению в Херсонской области.

27 мая в Минобороны отчитались о сбитом под Одессой украинском истребителе МиГ-29.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки РСЗО, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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