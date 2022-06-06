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Минобороны показало кадры работы Су-34 по технике ВСУ ракетами Х-29

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Минобороны РФ 6 июня показало, как экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ракетами Х-29 наносят удары по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе выполнения боевых вылетов экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 применяют управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса «воздух-поверхность». Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника», — говорится в сообщении.

Боевые вылеты самолетов осуществляются с оперативных аэродромов, происходят днем и ночью в любых погодных условиях. Перед вылетами специалисты инженерно-технического состава проверяют работу всех систем, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения.

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