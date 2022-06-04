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Корреспондент «Известий» показал работу разведчиков в Горловке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов в субботу, 4 июня, показал работу горловской разведки в авдеевском направлении.

По его словам, у бойцов есть всё необходимое. Кроме того, разведчики построили в укрытии стену, которая сможет защитить от осколков в случае попадания снаряда. Разведчики вычисляют огневые точки украинских боевиков и дают наводку артиллерии.

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«Один окоп, поле, как штурмовать — никто не знает. Командиры приняли грамотное решение уничтожить всех, кто держал окоп. Используя квадрокоптер, дали два орудия (артиллерийских залпа. — Ред.). Точечными ударами по скоплению противника. Лучше потратить снаряд, чем убить людей», — рассказал один из разведчиков.

Накануне один мирный житель погиб и один ранен из-за обстрела Горловки со стороны боевиков Украины. Город расположен на северо-востоке Донецкой Народной Республики (ДНР). С 2014 года рядом с ним проходит линия соприкосновения. Почти каждый день из-за обстрелов националистов в Горловке фиксируются повреждения домов и городской инфраструктуры, гибнут мирные жители.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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