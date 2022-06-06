Военная спецоперация на Украине 6 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Военная спецоперация России по защите жителей республик Донбасса продолжается. ВСУ открыли огонь из артиллерии по Донецку. Продолжаются бои на славянском направлении. Националисты обстреливают Святогорск. Союзные войска проводят зачистку Северодонецка от боевиков. Владимир Путин прокомментировал новые поставки вооружения Киеву. Эксклюзивные репортажи наших военных корреспондентов, самые важные новости — в текстовой трансляции «Известий».