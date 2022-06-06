Лавров назвал причину недопуска своего самолета в Сербию

«Брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов. Об этом 6 июня в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, делегация МИД России планировала рассмотреть с руководством Сербии вопросы о партнерстве двух стран, о международных делах. Также предполагалось подтверждение позиции РФ по проблеме Косово, Боснии и Герцеговины.

Действия стран, запретивших пролет самолета с российский делегацией в Сербию, он назвал возмутительными.

«Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере на данный момент, на российском направлении», — констатировал Лавров.

Официальных объяснений от стран, отказавших в пролете самолета российской делегации, Москва пока не слышала, добавил министр.

«Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО. Те, в свою очередь, будут говорить, что эти страны сами принимали самостоятельное решение», — добавил дипломат.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закрытие рядом западных стран неба для самолета Лаврова, из-за чего сорвался его визит в Сербию, является враждебным действием.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо. Решение было принято в соответствии с введенными санкционными ограничениями Евросоюза против России. В Болгарии Лавров находится в рестрикционном списке под номером 670.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.